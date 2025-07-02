В Україну повернулась ще одна група підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території - Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Останні три роки вони жили під тиском — без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію. Серед них — дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку РФ, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Він повідомив, що наразі діти перебувають у безпеці.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.