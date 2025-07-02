Кабмін розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків - Шмигаль

Кабінет міністрів розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця — громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова — 540 млн грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За словами прем'єра, ці кошти громади інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.