Інтерфакс-Україна
Події
14:57 02.07.2025

Кабмін розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків - Шмигаль

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Кабмін розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків - Шмигаль

Кабінет міністрів розподілив 540 млн грн на ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки підтримці Світового банку в межах проєкту HOPE активізуємо відновлення житла українців. Спрямовуємо на місця — громадам Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова — 540 млн грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у середу.

За словами прем'єра, ці кошти громади інвестують в ремонти близько 200 багатоквартирних будинків, які пошкодили російські терористи.

 

Теги: #шмигаль #ремонт #багатоповерхівка

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