Чернишов має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження

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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, підозрюваний в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження.

"Мої відрядження сьогодні є предметом регулювання. Я відповідно буду ініціювати, подавати такі заявки. Але буде розглядати вже, відповідно, детектив, слідчий суддя. Сподіваюся будуть надавати дозвіл", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві, відповідаючи на запитання про можливі відрядження за кордон, після обрання йому запобіжного заходу.

Раніше, 27 червня, ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовільнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто, до 27 серпня 2025 року.

Під час засідання по обранню запобіжного заходу Чернишов заявив, що тікати він нікуди не планує і буде співпрацювати зі слідством. Пізніше він заявив, що не планує самостійно подавати у відставку.

1 липня адвокати Чернишова заявили, що уже подали апеляційну скаргу на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 120 млн грн.

2 липня ВАКС відмовився задовольнити клопотання про відсторонення Чернишова від посади віцепрем’єра.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій України кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу, і до реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили 5 особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.