Інтерфакс-Україна
Події
11:16 02.07.2025

Окупанти можуть запускати по Україні до 500 дронів за раз, але не щодня, – Буданов

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Окупанти можуть запускати по Україні до 500 дронів за раз, але не щодня, – Буданов
Фото: https://t.me/Koord_shtab/8746

Російські окупанти здатні запускати до 500 дронів по Україні поспіль, але не мають змоги робити такі запуски щоденно, повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Під час спілкування з журналістами у середу на запитання, чи зможуть окупанти запускати по Україні щоденно 400-500 дронів, він відповів: "Кожного дня нереально це робити. Періодично робитимуть. На жаль, така змога у них є. До 500 вони реально можуть запускати в єдиному пуску".

На запитання, які нові технології зараз запроваджують окупанти в своїх безпілотниках, Буданов розповів, що, зокрема, переходять на 16-канальні антени з контрольованою спрямованістю прийому. "Вдосконалюють антени CRP, на 16-канальні переходять", - сказав він.

Теги: #буданов #бпла_рф

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