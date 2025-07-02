03:19 02.07.2025
Вибух у Харкові: місто зазнало повітряної атаки, горить нежитлова споруда у Новобаварському районі
У Харкові чути вибухи внаслідок ворожої повітряної атаки, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух — місто під ворожою атакою з повітря. Над містом ще можуть бути ворожі безпілотники — будьте обережні!" — наголосив Терехов.
В результаті удару в Новобаварському районі загорілася одноповерхова нежитлова споруда. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Обстеження місць, прилеглих до удару, триває", — додав міський голова у своєму телеграм-каналі.
Джерела: https://t.me/ihor_terekhov/2745
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