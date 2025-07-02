Окупанти втратили 118 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на Покровському напрямку в вівторок 118 військових, загалом на напрямку атакували впродовж доби 29 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 118 та поранили 84 окупанти на даному напрямку ", - йдеться в повідомленні.

Знищено 11 автомобілів, вісім мотоциклів, п’ять БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, антену БпЛА, пункт управління БпЛА та чотири укриття для особового складу; окрім цього пошкоджено чотири гармати противника.

Загалом протягом дня на Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка. Бої не вщухають до цього часу у трьох локаціях.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26144