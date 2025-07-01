Інтерфакс-Україна
Події
22:20 01.07.2025

Глави МЗС України та Німеччини відвідали Одеський порт, обговорили наслідки ударів РФ, ППО та продовольчу безпеку

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідали Одеський порт, оглянули наслідки російських обстрілів, обговорили зміцнення систем ППО, гуманітарну ініціативу "Grain from Ukraine" та подальшу співпрацю з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє пресслужба МЗС України.

"Ви побачили черговий та наочний доказ того, що Росія продовжує підривати глобальну продовольчу безпеку. Надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, розвиток спільних з партнерами та українських виробництв зброї, дозволить нам врятувати більше життів та підтримувати глобальну продовольчу стабільність в інтересах усієї міжнародної спільноти. У цьому контексті Україна розраховує на далекосяжне лідерство, систему підтримку та рішучість Німеччини", – наголосив Андрій Сибіга.

Очільники зовнішньополітичних відомств зустрілися з представником Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річардом Рейганом, а також із головою Одеської ОВА Олегом Кіпером, з якими обговорили гуманітарну співпрацю та безпекову ситуацію в регіоні.

За словами міністра, "завдяки фінансовій підтримці гуманітарної ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" з боку Німеччини та міжнародних партнерів наша держава збільшує свої спроможності. Це дозволяє Україні експортувати ще більше зерна та їжі в регіони, які найбільше цього потребують, й дієво стабілізувати продовольчу ситуацію у світі".

Глави МЗС також оглянули пошкоджену цивільну інфраструктуру та історичний центр Одеси. Міністр закордонних справ ФРН підтвердив довгострокову підтримку України й відзначив мужність українців у протистоянні російській агресії.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-ta-jogann-vadeful-vidvidali-odesu-ta-obgovorili-posilennya-ppo

Теги: #одесса #німеччина #мзс

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