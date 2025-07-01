У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади - Зеленський

У результаті російського удару по Гуляйполе загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич та інші хлопці з бригади, більше 30 людей поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, триває повне розслідування обставин цього удару, президент очікує на доповідь.

"Усім, хто був поранений, – а це був ракетний удар – усім надають необхідну допомогу. Більш ніж 30 людей були поранені. Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - повідомив президент.

Як повідомлялося, росіяни у вівторок, 1 липня, о 9:15 завдали ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14932