Макрон провів телефонну розмову з Путіним, обговорили війну в Україні та Близькій Схід – ЗМІ

Президент Франції Емманюель Макрон провів провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, яка тривала понад дві години, повідомляє телеканал BFM TV у вівторок.

За інформацією, Елісейський палац оголосив у своєму прес-релізі, що Володимир Путін провів переговори з Емманюелем Макроном.

"Лідери двох країн обговорили війну в Україні та питання іранської ядерної програми", - йдеться у документі.

За інформацією Єлисейського палацу це перша розмова за більш ніж через три роки після початку вторгнення в Україну.

Як повідомляється, Макрон "підкреслив незмінну підтримку Франції суверенітету та територіальної цілісності України".

"Він закликав до якнайшвидшого встановлення перемир'я та початку переговорів між Україною і Росією з метою досягнення міцного і тривалого врегулювання конфлікту", - йдеться в заяві французької президентської адміністрації.

В свою чергу, Путін заявив, що західні країни "протягом багатьох років ігнорували інтереси Росії в галузі безпеки, створили антиросійську базу в Україні та толерували порушення прав російськомовних жителів".

Іншою темою обговорення Макроном і Путіним стала ситуація на Близькому Сході та питання іранської ядерної програми.

"Вони наголосили на важливості поваги до права Ірану на мирне використання ядерної енергії та виконання його зобов'язань за ДНЯЗ, зокрема шляхом співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ)", - повідомляє мовник.

Єлисейський палац закликає інспекторів МАГАТЕ "негайно відновити свою роботу".

Макрон також поділився своєю "рішучістю" знайти "дипломатичне рішення" для "тривалого і складного врегулювання ядерної проблеми, питання ракет Ірану та його ролі в регіоні".

За заявою Кремля, Путін у розмові з Макроном заявив, що війна в Україні "є наслідком політики Заходу", а можливі домовленості щодо мирного врегулювання "повинні спиратися на нові територіальні реалії".