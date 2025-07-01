Розвідка встановила причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України встановило російських військових, причетних до обстрілу міста Суми 3 червня 2025 року, внаслідок чого шестеро людей загинули, ще 29 дістали поранення.

Як повідомили в ГУР агентству "Інтерфакс-Україна", для артилерійського обстрілу агресор застосував реактивну батарею БМ-21 "Град" 30-го мотострілецького полку (в/ч 72162), вогневі позиції полку були розташовані в районі села Апанасовка Курської області.

До самого удару по м.Суми причетні начальник артилерії цього полку Дамір Гарнаєв з м.Пенза та командир реактивної артилерійської батареї цього полку Дмитро Волобуєв з м.Самара (РФ). Також встановлені імена командирів розрахунків РСЗВ БМ-21 "Град", розповіли у розвідці.

Як повідомлялось, ворог поцілив по центру Сум з реактивних систем залпового вогню дальньої дії близько 9:20 у вівторок. Було зафіксовано вісім влучань, пошкоджено 16 будівель, з яких 15 - багатоквартирні та приватні житлові будинки, клінічна лікарня №4, залізничні колії. Серед поранених - три дитини, найменшій з яких три роки.