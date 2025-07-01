Окупанти втратили 32 тис військових, 1,2 тис артсистем та 111 танків за червень – Сирський

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Загальні втрати російських окупантів у живій силі склали 32 тис 420 осіб лише за червень поточного року, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у вівторок.

"За місяць уражено 111 танків, 272 бойові броньовані машини, 1 227 артсистем, 26 РСЗВ, 17 засобів ППО, 3 371 одиницю автомобільної та 18 одиниць спеціальної техніки, а також 4 574 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Окрім того, триває ураження різних важливих об'єктів російського агресора, як то склади боєприпасів, аеродроми, підприємства воєнно-промислового комплексу, тощо, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення", - написав Сирський в Телеграм.