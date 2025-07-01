Працівник енергокомпанії напав з ножем на співробітників в німецькому Мельріхштадті, одна жінка померла – ЗМІ

Одна працівниця енергетичної компанії Überlandwerk Rhön GmbH у місті Мельріхштадт (Баварія, Німеччина) загинула і двоє отримали травми внаслідок ножових поранень, які завдав їм 21-річний співробітник у вівторок вранці, повідомляє німецьке видання Віld.

"Поліція підтвердила, що 59-річна жінка померла від отриманих травм на місці події. За даними BILD, померла отримала численні ножові поранення верхньої частини тіла, включаючи шию. Двоє інших співробітників, віком 55 та 62 років, отримали серйозні поранення. Поліція спочатку повідомляла про чотирьох жертв", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного, який є громадянином Німеччини, вже заарештовано. Наразі інформація про мотив нападу відсутня.

В компанії працює 220 людей, включаючи 20 стажерів.