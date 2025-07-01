Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників 2025 року, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Відсьогодні доступна реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів вищої освіти, фахової передвищої та професійної освіти. Цей кабінет потрібен, щоб подати заяви на вступ", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві попередили, що через велику кількість запитів система може перевантажуватися, тому радять не намагатися все встигнути в перший день, так як часу для реєстрації вистачає.

"Але, звісно, не відкладайте все на останні години, тоді система теж навантажена. Оберіть день між піковими періодами", - порадили в Міносвіти.

Зазначається, що якщо вступники створювали кабінет у попередні роки, цього разу потрібно зареєструвати новий, так як усі торішні кабінети анульовано.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький зазначив, що вибір закладу вищої освіти – це набагато більше, ніж перспектива отримання диплома.

"Університет - це місце, де формується світогляд, де студент знаходить справжніх друзів і майбутніх колег, де відкриваються нові можливості для особистого та професійного зростання", - написав Винницькийв мережі Facebook.

Також він дав вступникам кілька порад: прислухатися до себе і своїх справжніх бажань, так як їх вибір має бути свідомим та особистим; досліджувати університети та їхні програми: у кожного закладу своє унікальне середовище, свої сильні сторони та особливості; бути відкритими до нових можливостей і не боятися помилятися.

"Якщо раптом зрозумієте, що зробили невдалий вибір спеціальності чи програми, можна скоригувати напрям навчання в межах університету", - додав він.