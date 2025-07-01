В РФ атакований завод, який виробляє ЗРК "Тор" - ЦПД

В російському місті Іжевськ чути вибухи, під атакою БПЛА завод "Купол", повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"В російському Іжевську - вибухи. Там є, наприклад, Іжевський електромеханічний завод "Купол" - це один з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛА "Гарпія-А1" для армії рф", - вказується у повідомленні.

В соцмережах також повідомляється про те, що БПЛА атакують територію заводу, і відзначається, що в місті не працює ППО.