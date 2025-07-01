Інтерфакс-Україна
Події
08:04 01.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 146 бойових зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 146 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26093

Теги: #війна #генштаб #ситуація

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