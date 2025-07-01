Генштаб зафіксував впродовж доби 146 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 146 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26093