Інтерфакс-Україна
Події
21:49 30.06.2025

Келлог назвав коментарі Пєскова про гальмування мирних переговорів з боку США й України безпідставними

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Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог відреагував на заяви кремлівського речника Пєскова про начебто гальмування США та Україною мирних переговорів. Свою думку Келлог висловив на платформі X в понеділок.

"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є оруеллівськими. Заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп був послідовним і непохитним у досягненні прогресу для припинення війни", - заявив Келлог.

Він закликав до "негайного припинення вогню і переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни".

"Росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - написав Келлог на X.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1939743538159472688

Теги: #келлог #сша #реакція #заяви #рф

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