Інтерфакс-Україна
Події
21:40 30.06.2025

Галущенко і Райт обговорили наступний паливний сезон в Україні - Міненерго

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, повідомляє телеграм-канал Міненрго у понеділок увечері.

"Очільник Міненерго поінформував американського колегу про стан енергосистеми та наслідки атак росіян на інфраструктуру паливно-енергетичного комплексу України. Також обговорили підготовку до наступного опалювального сезону і забезпечення енергетичними ресурсами для його стабільного проходження", - йдеться в повідомленні Міненерго.

Також сторони обговорили питання енергетичної безпеки України і Європи у контексті диверсифікації джерел постачання. Особливу увагу звернули на заміщення російського ядерного палива та розвитку альтернативних маршрутів постачання газу.

"Акцентувалося на перспективах розвитку українсько-американської співпраці в атомній галузі, зокрема, впровадженні провідних американських технологій для розбудови генерації українських АЕС та розвитку технологій малих реакторів", - повідомляє Міненрго в Телеграм.

Окремим предметом обговорення стала ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

"Команди профільних Міністерств домовилися про подальше обговорення кроків співпраці, зокрема в межах Ukraine Recovery Conference, що відбудеться в Римі вже 10-11 липня", - повідомило Міненрго.

Як повідомлялося Президент України Володимир Зеленський з міністром енергетики Германом Галущенком та головою правління НАК "Нафтогаз" Сергієм Корецьким провели у понеділок, 30 червня нараду щодо підготовки для нового опалювального сезону.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/3969

Теги: #переговори #міненерго #сша

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