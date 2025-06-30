21:38 30.06.2025
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, ухваливши рішення про виділення близько $0,5 млрд (SDR0,37) дев’ятого траншу, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
"Українська економіка залишається стійкою, а влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня та на постійній основі, попередні заходи та два структурні маяки для перегляду", – йдеться у повідомленні МВФ.
далі буде