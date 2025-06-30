МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, ухваливши рішення про виділення близько $0,5 млрд (SDR0,37) дев’ятого траншу, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

"Українська економіка залишається стійкою, а влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня та на постійній основі, попередні заходи та два структурні маяки для перегляду", – йдеться у повідомленні МВФ.

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