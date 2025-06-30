НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомляє, що склало протокол на одного із заступників міністра енергетики України за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу.

"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами", - повідомляється в телеграм-каналі НАБУ в понеділок без уточнення прізвища чиновника.

Відзначається, що відмова в наданні інформації, попри офіційний запит НАБУ, порушує законодавство та створює перешкоди в роботі органу.

"Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури. Отримання інформації про ці проєкти є важливою умовою для виявлення потенційних корупційних ризиків, пов’язаних із розподілом або реалізацією міжнародної допомоги", - вказали у відомстві.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не володіє інформацією, про якого з заступників міністра енергетики йдеться. Загалом у відомстві таку посаду обіймає п'ятеро чиновників, не рахуючи першого заступника міністра.