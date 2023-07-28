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19:30 28.07.2023

НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення стосовно ексзаступника глави ОП Тимошенка

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НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення стосовно ексзаступника глави ОП Тимошенка

Ексзаступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко не з'явився до НАЗК для вручення протоколу про вчинення ним низки правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Посадовцю було направлено офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, але, попри обіцянку прибути до Агентства, Тимошенко не з’явився. Протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю.

Зазначається, що під час перевірки НАЗК встановило, що ексзаступник глави ОП використовував повноваження у своїх особистих інтересах і двічі порушив обмеження, визначені законом щодо отримання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

"Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав листа на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес - оформлення віз Тимошенку та його сину", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2022 року Тимошенко тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, два з яких - разом із дружиною та сином. Ексчиновник не зміг підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн.

Крім цього, Тимошенко влітку 2022 року отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн.

На підставі зазначених фактів НАЗК склало та направило до суду протокол про адміністративні правопорушення стосовно ексзаступника глави ОП.

 

Теги: #тимошенко #протокол #назк #ексзаступник

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