Інтерфакс-Україна
Події
17:04 30.06.2025

Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд в межах ініціативи ERA - Шмигаль

1 хв читати
Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд в межах ініціативи ERA - Шмигаль

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд дол (2,3 млрд канадських дол) в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Спільно з партнерами змушуємо росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів рф", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр підкреслив, що Україна наполягає на на повній конфіскації заморожених коштів РФ.

"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", - додав він.

Теги: #era #шмигаль #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:07 30.06.2025
Шмигаль запросив прем'єра Андорри відвідати Україну восени

Шмигаль запросив прем'єра Андорри відвідати Україну восени

11:17 30.06.2025
Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні

Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні

10:22 30.06.2025
Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

21:44 29.06.2025
Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили спільне військове виробництво та відбудову України

Шмигаль та прем'єр Іспанії обговорили спільне військове виробництво та відбудову України

19:54 28.06.2025
Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

Шмигаль і Дуда обговорили безпекову співпрацю та євроінтеграцію

22:23 27.06.2025
США припиняють торговельні перемовини з Канадою

США припиняють торговельні перемовини з Канадою

18:26 25.06.2025
Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

15:11 25.06.2025
Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

14:59 25.06.2025
Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

13:19 24.06.2025
Шмигаль доручив пришвидшити запуск Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами

Шмигаль доручив пришвидшити запуск Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Глава МЗС Німеччини вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий під головуванням Данії

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Зеленський сподівається, що велику частину фінансової допомоги від Німеччини можна буде виділити на українське виробництво

Уряд підтвердив відстрочку учасникам проєкту "Контракт 18-24" після служби – Міноборони

Окупанти після вихідних активізувалися на новопавлівському напрямку

Спікер Ради та міністр закордонних справ Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ

Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

У "Дії" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА