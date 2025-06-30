ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

За період повномасштабної війни в Україні 22 журналісти загинули під час виконання своїх професійних обов'язків, повідомила голова Офісу ЮНЕСКО в Україні К’яла Децці Бардескі.

"На сьогодні в Україні ми зафіксували 22 медійники, які загинули. Однак це не означає, що кількість убитих журналістів обмежується лише цією цифрою. Ця цифра базується на процедурі визнання журналістів, убитих під час виконання службових обов’язків при висвітленні війни", - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше Інститут масової інформації (ІМІ) повідомляв загалом про 106 загиблих журналістів від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.