Інтерфакс-Україна
Події
16:07 30.06.2025

Шмигаль запросив прем'єра Андорри відвідати Україну восени

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Шмигаль запросив прем'єра Андорри відвідати Україну восени

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Конференції ООН з фінансування розвитку домовився з прем'єром Андорри Шав'є Еспотом Саморою посилювати прямі міжурядові контакти і співпрацю.

"Подякував за непохитну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією. Цінуємо послідовну позицію Андорри у міжнародних організаціях — ООН, ОБСЄ, Раді Європи — на захист суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окремо подякував за приєднання Андорри до Реєстру збитків, завданих війною, і участь як спостерігача в робочій групі зі створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

У розмові голова українського уряду підкреслив важливість збільшення міжнародного тиску на РФ.

"Високо цінуємо приєднання Андорри до санкційної політики ЄС проти росії. Наголосив на важливості запобігання обходу санкцій і закликав посилити координацію в цьому напрямі. Крім того, росія має компенсувати всі завдані збитки. Працюємо над механізмом конфіскації заморожених російських активів та їх використання на користь України", - написав прем'єр.

Серед іншого, Шмигаль заявив, що прем'єр Андорри прийняв запрошення відвідати Україну восени.

Теги: #андорра #шмигаль

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