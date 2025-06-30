Глава МЗС Німеччини: Захист України є найважливішим завданням

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Києва з першим візитом і наголосив на тому, що постійна підтримка України - його пріоритет.

На спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Вадефуль наголосив, що Німеччина "твердо стоятиме на боці України".

"Ми твердо стоїмо на боці України. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнив міністр.

Крім того, він підкреслив, що Німеччина буде продовжувати супроводжувати Київ на шляху до Європейського Союзу, тому що Україна є "частиною нашої вільної європейської сім'ї".

"Для мене захист України є центральним, найважливішим завданням Німеччини та Європи", - заявив Вадефуль.