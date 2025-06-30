13:44 30.06.2025
Глава МЗС Німеччини: Захист України є найважливішим завданням
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув до Києва з першим візитом і наголосив на тому, що постійна підтримка України - його пріоритет.
На спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Вадефуль наголосив, що Німеччина "твердо стоятиме на боці України".
"Ми твердо стоїмо на боці України. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно", - запевнив міністр.
Крім того, він підкреслив, що Німеччина буде продовжувати супроводжувати Київ на шляху до Європейського Союзу, тому що Україна є "частиною нашої вільної європейської сім'ї".
"Для мене захист України є центральним, найважливішим завданням Німеччини та Європи", - заявив Вадефуль.