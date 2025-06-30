СБУ затримала в Одесі ворожих навідників - лікарку та експрацівника УЗ

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще двох агентів російської воєнної розвідки в Одесі: зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.

"Збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для рашистів більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника Укрзалізниці", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника російської розвідки.

"Під час інструктажу ворожий спецслужбіст визначив своєму поплічнику пріоритетні цілі для вогневого ураження. Серед них – бойові позиції ППО та запасні командні пункти українських військ, які захищають Одесу і акваторію Чорного моря", - зазначається в повідомленні.

Також окупанти намагалися поцілити по вантажних ешелонах ЗСУ. "Для цього російська агентура мала дістати графіки руху військових поїздів та геолокації їхніх зупинок на транзитних станціях", - уточнюють в українській спецслужбі.

Крім того, за інформацією СБУ, лікарка під виглядом роботи з військовими пацієнтами завуальовано розпитувала у них про місця базування Сил оборони.

Також за інструкцією куратора обоє агентів обходили місто та його околиці, де на телефонну камеру фіксували потенційні цілі.

Кіберфахівці СБУ задокументували кожен крок фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.