Інтерфакс-Україна
Події
08:33 30.06.2025

Через російські обстріли загинули дві людини та вісім постраждали на Херсонщині - ОВА

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонську область, за минулу добу загинули дві людини та вісім постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - сказано в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дар’ївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Олександрівка, Осокорівка, Одрадокам’янка, Приозерне, Розлив, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, стільникові вежі, господарчі споруди, складське приміщення та гараж.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9180

Теги: #херсонська #жертви #обстріли

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