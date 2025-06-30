Інтерфакс-Україна
Події
08:01 30.06.2025

У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

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У Пісочині Харківської області внаслідок нічної атаки російських безпілотників поранені восьмеро людей, серед них дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Пісочині Харківського району горіла будівля СТО на площі 50 м². Постраждали восьмеро людей, з них одна дитина.

У Дергачах Харківського району внаслідок ударів БПЛА сталися дві пожежі: горіла складська будівля приватного підприємства на площі 1000 м² та будівля агропідприємства на площі 200 м² . Постраждалих немає.

У с. Курортне Чугуївського району через атаку російських дронів горіла будівля їдальні санаторію на площі 300 м². Постраждалих немає.

Як повідомлялося, вночі ЗС РФ атакували БпЛА кілька населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA/posts/pfbid0NA1yANA9rNgCAMr4TZT7kYAk55G4u4KcFkGc7TchfnLj3r34dCxZigqYd51Xa1nLl

Теги: #дрони #постраждалі #харківська

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