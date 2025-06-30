Інтерфакс-Україна
Події
07:50 30.06.2025

Сили оборони збили вночі чотири ворожі БпЛА над Дніпропетровщиною - Лисак

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Сили оборони збили вночі чотири ворожі БпЛА над Дніпропетровщиною, проте в одній з громад Синельниківського району зафіксоване влучання та пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"За інформацією ПвК, вночі захисники неба збили над областю 4 БпЛА. Втім, є і влучання", - написав він в телеграмі.

Зокрема, у Маломихайлівській громаді Синельниківського району понівечене сільськогосподарське підприємство, побиті трактори. Сталася пожежа.

Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені приватний будинок та газогін.

Минулося без загиблих і постраждалих, додав очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22537

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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