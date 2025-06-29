Інтерфакс-Україна
Події
22:45 29.06.2025

У Дрогобичі ліквідують один з осередків пожежі після нічного російського обстрілу

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У Дрогобичі Львівської області триває ліквідація пожежі, яка виникла після нічного російського обстрілу, проте рятувальники запевняють у контрольованості ситуації, повідомила Дрогобицька районна військова адміністрація.

"Працівники ДСНС контролюють ситуацію та продовжують гасіння пожежі. Унаслідок атаки виникло декілька осередків загоряння, більшість із яких вже ліквідовано. Ліквідація ще одного осередку потребує часу через його специфіку. Ситуація повністю контрольована, вживаються всі необхідні заходи", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поінформували, що провели обстеження прилеглих територій, обмежили доступ сторонніх до місця події. Жертв внаслідок обстрілу немає.

"Начальник Південного РЕМ ПрАТ "Львівобленерго" Володимир Вишневський повідомив, що електропостачання майже повністю відновлено. Роботи ще тривають на двох вулицях - завершення очікується до кінця дня", - додали у військовій адміністрації.

Щодо якості повітря фахівці зазначили, що радіаційний фон у місті у межах норми. Водночас зафіксовано перевищення сірчистого ангідриду, діоксиду азоту та оксиду вуглецю у тому чи іншому співвідношенні на вулицях Руданського, Нафтовиків, Бетховена та Будівельній. Це перевищення характерне для місць задимлення. Моніторинг якості повітря триває.

"В інших районах міста додаткові засоби захисту не потрібні, проте варто утриматися від тривалих прогулянок", - рекомендують фахівці.

Крім того, внаслідок обстрілу були короткочасні перебої з водопостачанням, пов’язані з відключенням електроенергії.

Наразі постачання питної води відновили, воно здійснюється в штатному режимі.

Рівень надзвичайної ситуації - місцевий техногенного характеру.

Упродовж доби триватиме моніторинг якості повітря у зонах до 1 км, 3 км та 5 км за напрямками вітру. У разі змін мешканців оперативно інформуватимуть.

Джерело: https://www.facebook.com/DrohobychRDA/posts/pfbid0YJYu6YRcqTGwew8ZytXwLzfNXt15Ws6EM4UGQvwF9LPejFY6SGpeHnY6dnP7YBNSl

Теги: #львівська #пожежа #обстріл

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