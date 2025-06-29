Інтерфакс-Україна
Події
19:10 29.06.2025

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

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Ще дві людини в неділю постраждали внаслідок атаки ворожого дрону в Херсоні, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Орієнтовно о 17:30 окупанти атакували з дрона мешканців Херсона", - сказано в повідомленні.

Зокрема, постраждали 54-річний чоловік та 64-річна жінка. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Обох потерпілих доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Чоловік перебуває у тяжкому стані, зазначила ОВА.

Як повідомлялося, мешканець Корабельного району Херсона потрапив під російський обстріл у неділю.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38363

Теги: #дрон #постраждалі #херсон

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