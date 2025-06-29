Жителька Херсона загинула внаслідок атаки РФ, ще четверо жителів міста і троє в області поранені

Одна людина загинула та четверо постраждали внаслідок російських ударів по Херсону в суботу, також поранення отримали троє мирних жителів інших населених пунктів Херсонської області, повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області в неділю вранці.

"У Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду з дрона загинула жінка. Наразі її анкетні дані встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Четверо жителів Херсона поранені в Корабельному районі. Там також пошкоджено приватний будинок та автомобілі.

"У Білозерці в результаті артилерійського обстрілу травмовано двох місцевих жителів. 47-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги та проходить амбулаторне лікування. 74-річна жінка зазнала вогнепального поранення передпліччя, її госпіталізували. Артилерійські удари призвели до пошкодження ліцею, приватних будинків та автомобіля. У Дар'ївці російська військові скинули з безпілотника вибухівку на автомобіль. Там постраждав цивільний 58-річний чоловік, у нього відкритий багатоуламковий перелом стегнової кістки, пошкодження м'яких тканин, контузія. Постраждалого у стані середньої тяжкості доправили до лікарні", - розповіли у поліції.

Під ворожі комбіновані атаки попали Херсон, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське, Олександрівка, Велетенське, Софіївка, Білозерка, Дар'ївка, Широка Балка, Микільське, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка. Поліція зафіксувала пошкодження 18 об'єктів: дев'яти приватних будинків, шести автомобілів, навчального закладу, кіоску, автобуса.

Внаслідок ударів FPV-дронів пошкоджено приватні будинки в Новоолександрівці, Золотій Балці та Олександрівці. В останньому випадку також виникла пожежа.