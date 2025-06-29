Інтерфакс-Україна
Події
09:20 29.06.2025

Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по Запорізькій області, є постраждала

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок ворожої атаки 16-річну дівчину поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав 1 ракетного удару по Запоріжжю. Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю. 219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Чарівне. 159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного", - написав Федоров в телеграм-каналі у неділю вранці.

Теги: #удар_рф #запорізька

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