Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по Запорізькій області, є постраждала

Загалом упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок ворожої атаки 16-річну дівчину поранено, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав 1 ракетного удару по Запоріжжю. Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Кам'янському, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному та Білогірʼю. 219 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Веселянку, Юльївку, Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Чарівне. 159 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного", - написав Федоров в телеграм-каналі у неділю вранці.