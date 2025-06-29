Інтерфакс-Україна
Події
07:55 29.06.2025

Російський "Шахед" влучив по обʼєкту інфраструктури в Миколаїві – ОВА

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Уночі ворог атакував Миколаєв балістикою та "Шахедами", під ударом був обʼєкт інфраструктури, повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає",- написав Кім в телеграм-каналі в суботу вранці.

Він додав, що по Миколаївському району ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також внаслідок атаки FPV-дроном в с. Лупареве Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/14979

Теги: #миколаїв #шахед #атака

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