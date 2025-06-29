У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 12 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26028