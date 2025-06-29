Інтерфакс-Україна
Події
06:50 29.06.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

1 хв читати

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 12 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26028

Теги: #флот #війна #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:37 29.06.2025
Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

05:16 29.06.2025
Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

01:13 29.06.2025
Російська пропаганда поширює фейк про військових-браконьєрів на Сумщині

Російська пропаганда поширює фейк про військових-браконьєрів на Сумщині

23:17 28.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 111 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 111 ворожих атак - Генштаб

07:56 28.06.2025
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 131 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 131 од. автотехніки - Генштаб

20:00 27.06.2025
Трамп сподівається на успіхи щодо припинення війни РФ проти України

Трамп сподівається на успіхи щодо припинення війни РФ проти України

11:17 27.06.2025
Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент

Умєров: КНДР залучила до війни проти України близько 11 тис. військових з елітного контингенту, розглядає можливість передати додатковий контингент

08:03 27.06.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

06:57 27.06.2025
Запаси бронетехніки радянських часів у РФ наближаються до критичної точки - ISW

Запаси бронетехніки радянських часів у РФ наближаються до критичної точки - ISW

06:46 27.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на майже GBP100 млн

У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

Росіяни атакували гуманітарний автобус в Дніпропетровській області

Окупанти втратили 198 військових на покровському напрямку - Генштаб

В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів – Стефанчук

ЗСУ уразили склади боєприпасів у Брянській області РФ – Генштаб

Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА