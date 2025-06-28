Інтерфакс-Україна
Події
22:29 28.06.2025

В Україні готують спецзакон для проведення повоєнних виборів – Стефанчук

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Верховна Рада працює над створенням спеціального законопроєкту для проведення виборів після війни, заявив глава парламенту Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону у суботу.

"Ми напрацьовуємо цей законопроєкт, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроєкт, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук.

Водночас глава Верховної Ради зазначив, що після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - додав глава парламенту.

Теги: #вибори #повоєнні

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