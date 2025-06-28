ЗСУ уразили склади боєприпасів у Брянській області РФ – Генштаб

Підрозділи Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в суботу завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм.

"Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що у Брянській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26026