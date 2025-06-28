На Чернігівщині дитина постраждала внаслідок вибуху невідомого предмету – ДСНС

Внаслідок спрацювання невідомого предмету с. Олександрівка (Чернігівська обл.) травмувався хлопчик, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у суботу.

"На Чернігівщині постраждала дитина через вибух невідомого предмета. У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За інформацією, дитину госпіталізували з пораненнями.