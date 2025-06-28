Інтерфакс-Україна
Події
16:54 28.06.2025

Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони

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Коаліція з розмінування залучила EUR93 млн для України у 2025р. – Міноборони
Фото: https://mod.gov.ua

Під час 14-ї зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції спроможностей з розмінування України (DMCC), що відбулась у Рейк’явіку (Ісландія), повідомили що сума внесків на рахунки Коаліції у 2025 році вже досягла EUR93 млн.

Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, одним із основних результатів зустрічі стала деталізація пропозицій щодо внесків держав-учасниць коаліції для оснащення та підготовки підрозділів з розмінування Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Минулого року ми разом багато досягли: розгорнуто реальні спроможності на місцях; навчені фахівці працюють у найскладніших умовах; техніка, надана партнерами, щодня рятує життя людей", – зазначив під час виступу на зустрічі начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, який очолив українську делегацію.

Він також подякував урядам Ісландії та Литви, котрі є державами-лідерами DMCC, за сталість і далекоглядність у розбудові інфраструктури, яка потрібна для розмінування та безпечного відновлення України.

Коаліція спроможностей з розмінування України створена у лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. В її склад входять 23 держави. Окрім Литви та Ісландії, це Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Німеччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція, Фінляндія, Хорватія, Чехія, Швеція, Японія, Велика Британія та, власне, Україна.

Теги: #розмінування #міноборони

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