Інтерфакс-Україна
Події
12:25 28.06.2025

"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

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"Укрзалізниця" запустила Портал постачальника

"Укрзалізниця", другий після структур Міністерства оборони закупівельник в системі публічних закупівель України, запустила "Портал постачальника" suppliers.uz.gov.ua, який презентувала на "Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства" та на "Форумі підприємців 2025" від Forbes Ukraine в кінці цього тижня.

"Тільки цьогоріч ми плануємо закупівель на понад 50 млрд грн, залучаємо понад 2 тисячі постачальників", – зазначив голова правління компанії Олександр Перцовський.

За його словами, на порталі можна подивитися плани централізованих закупівель, заздалегідь ознайомитися з вимогами до продукції та умовами співпраці, надати свої ідеї чи пропозиції та знайти перелік актуальних закупівель у Prozorro та їх результати, а найближчим часом заплановано додати нові категорії закупівель і більше інструментів.

Він уточнив, що "Укрзалізниця" оголосила цього року станом на 23 червня майже 6 тис. лотів на загальну очікувану вартість 32 млрд грн порівняно із 3,9 тис. на 23,9 млрд грн торік, успішно завершено 66% аукціонів: у середньому в торгах брали участь 1,9 учасника (торік – 1,7), а завдяки конкуренції вдалося заощадити близько 1 млрд грн.

Основними за обсягами категоріями закупівель Перцовський назвав електроенергію та паливо, але загальна сума позицій товарів та послуг, які цікаві малому бізнесу, може досягати до 25 млрд грн, наприклад, компанія є найбільшим закупівельником туалетного паперу в країні.

Голова правління наголосив, що компанія до мінімуму скоротила технічні умови та критерії, якими раніше штучно обмежували кількість учасників.

Серед прикладів недобросовісної конкуренції, яка раніше існувала в УЗ, він навів приклад умови щодо закупівель фарби, що потрібно 10 років, щоб ця фарба від'їздила на пасажирському вагоні, лобістом якої виступала одна з українських компаній. За словами Перцовського, зараз цю справу веде Національне антикорупційне бюро України.

Глава УЗ зазначив, що наразі 80% закупівель компанія здійснює у вітчизняних постачальників, але навів приклади, коли під виглядом української продукції вони намагаються продати іноземну, наприклад нещодавно китайські трансформатори.

"Якщо є острах (роботи з держкомпанією), є один з інструментів, який може стати першим етапом – "Прозорро Маркет", по суті, така "Розетка" для державних установ, де немає індивідуального контрактування і взаємодії з закупівельником, а це такий супермаркет, через який ми можете продавати, а ми купувати", – дав ще одну пораду Перцовський на форумі Forbes.

Теги: #портал_постачальника #укрзалізниця #перцовський

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