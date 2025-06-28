Інтерфакс-Україна
Події
10:47 28.06.2025

Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

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Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

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Литва, Латвія та Естонія спільно повідомили державам-членам ООН про вихід із конвенції, що забороняє протипіхотні міни (Оттавська конвенція), відповідні заяви поширили міністерства закордонних справ цих країн.

"Латвія, Естонія і Литва подали свої документи про вихід 27 червня. Відповідно до Конвенції вихід набуває чинності через шість місяців після подачі вищезазначеного документа", - повідомила пресслужба МЗС Латвії.

У пресслужбі додали, що з моменту приєднання прибалтійських країн до Конвенції "ситуація у сфері регіональної безпеки істотно змінилася". "Вихід надасть Латвії гнучкість для дій зі зміцнення стримування і забезпечення захисту країни та її населення", - вважають у відомстві.

У МЗС Естонії повідомили, що "у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Європі Естонія повинна надати своїм Збройним силам гнучкість для зміцнення національної оборони".

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, коментуючи вихід країни з конвенції, заявив, що "це рішення було ухвалено нелегко".

"Перед обличчям загроз Литва вживе всіх необхідних заходів для захисту своєї держави, населення і кожного дюйма території НАТО - всіма ефективними військовими засобами. Прихильність Литви відповідальній обороні та міжнародному гуманітарному праву, включно із захистом цивільних осіб, залишається непохитною", - цитує Будріса пресслужба МЗС Литви.

Раніше повідомлялося, що Литва, Латвія та Естонія затвердили відповідні документи щодо виходу з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін і про їхнє знищення, ухваленої 18 вересня 1997 року в Оттаві, Канада. Рішення денонсувати Оттавську конвенцію також підтримали парламенти Польщі та Фінляндії.

Теги: #оон #протипіхотні_міни #оттавська_конвенція #країни_балтії

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