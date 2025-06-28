Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Президент США Дональд Трамп обурився і назвав "фейком" повідомлення ЗМІ про те, що американська адміністрація вивчає можливість виділення Ірану $30 млрд для мирної ядерної програми в обмін на припинення його урядом збагачення урану.

"Той, хто у фейкових новинних ЗМІ стверджує, що президент Трамп хоче дати Ірану $30 млрд на будівництво невійськових ядерних об'єктів, є покидьком", - написав президент у соцмережі Truth Social.

Трамп додав, що "ніколи не чув про цю безглузду ідею". " Це просто ще один фейк, щоб мене очорнити. Ці люди хворі", - зазначив президент.

Раніше інформацію про це поширили телеканали CNN і NBC.