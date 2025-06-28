Внаслідок дронової атаки по Одесі і області загинули двоє місцевих жителів, ще 17 постраждали - прокуратура

Фото: https://t.me/odesa_prokuratura/

Внаслідок дронової атаки по Одесі і області в ніч на 28 червня загинули двоє місцевих жителів, ще 17 дістали поранення та гострої реакції на стрес, серед них троє хлопчиків, 3, 7 та 14 років, повідомляє прокуратура Одеської області.

"Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні в телеграм каналі.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 20 БпЛА.

Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області.