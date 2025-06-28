Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА в ніч на суботу, ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих – на 8 локаціях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 28 червня (із 22.00 27 червня) противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму. Основний напрямок удару – Одещина. Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих – на 8 локаціях.