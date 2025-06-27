Сибіга: Час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів змінити стратегію щодо російських заморожених активів.

"Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів. Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

"Щоб її (РФ- ІФ-У) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", - зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".