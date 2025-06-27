Інтерфакс-Україна
Події
23:52 27.06.2025

Сибіга: Час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів змінити стратегію щодо російських заморожених активів.

"Окремо хочу наголосити на необхідності змінити стратегію щодо російських заморожених активів. Час перейти від використання відсотків до використання самих активів і спрямувати ці кошти на закупівлю зброї для України, інвестиції в українську оборонку та відбудову України", - сказав він під час конференції Fair Play, присвяченої запровадженню додаткових санкцій проти РФ.

Міністр підкреслив, що Росія – це екзистенційна загроза для всієї Європи та євроатлантичного простору і закликав до сильних рішень для зупинки агресії РФ.

"Щоб її (РФ- ІФ-У) зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів", - зазначив він.

За словами Сибіги, у Гаазі на зустрічі з колегами з держав-членів НАТО він відчув, що "розуміння загроз з боку Росії зростає".

Теги: #активи #російські #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:54 26.06.2025
Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга

Україна закликає до реформи ООН, яка обмежить право вето у випадках агресії, геноциду та воєнних злочинів, - Сибіга

15:15 25.06.2025
Сибіга після Ради НАТО-Україна анонсував нові пакети допомоги та інвестиції

Сибіга після Ради НАТО-Україна анонсував нові пакети допомоги та інвестиції

09:49 25.06.2025
Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

22:34 24.06.2025
Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

12:21 24.06.2025
Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

11:36 24.06.2025
Сибіга і глава МЗС Бахрейну обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та Європи

Сибіга і глава МЗС Бахрейну обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на наближення справедливого миру для України та Європи

15:35 23.06.2025
Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

Глава МЗС України та Франції домовилися працювати над додатковим посиленням української спроможності у сфері ППО

09:53 23.06.2025
Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

20:58 21.06.2025
Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

18:43 21.06.2025
Глави МЗС України та Великої Британії скоординували позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

Глави МЗС України та Великої Британії скоординували позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

ВАЖЛИВЕ

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

ОСТАННЄ

На фронті з початку доби відбулось 117 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту - Сибіга

Зеленський увів до ставки першого заступника Міноборони та командувача Сухопутних військ - указ

Уряд в липні запустить гранти на відновлення обладнання постраждалих від обстрілів підприємств – Свириденко

Єрмак закликав світ посилювати тиск на РФ, що вона відчула ціну війну

США припиняють торговельні перемовини з Канадою

Історика Алфьорова призначили новим головою Інституту нацпам’яті

У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

Цифрову платформу DOT-Chain розширять на забезпечення зброєю - Умєров

Київська громада на цьому тижні передала на фронт ще 1700 дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА