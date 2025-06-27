Інтерфакс-Україна
Події
21:02 27.06.2025

У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

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У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений, повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців стрілянина сталася на Соборній площі. На місці працює слідча група. "За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї", - уточнили в поліції.

Потерпілого доправлено до лікарні. Інші учасники інциденту з місця події втекли.

Поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Теги: #поранені #одеса #стрілянина

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