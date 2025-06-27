Україна зацікавлена в залученні американських компаній до гуманітарного розмінування – держсекретар Міноборони Сопіга

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Україна зацікавлена у залученні американських компаній до розмінування територій, забруднених вибухонебезпечними речовинами через повномасштабну російську агресію.

Про це йшлося на зустрічі державного секретаря Міністерства оборони України Івана Сопіги з представниками американського бізнесу з досвідом виконання подібних робіт у країнах Азії та Африки.

Як повідомляється на сайті Міноборони, Сопіга розповів про ситуацію у сфері розмінування українських територій і наголосив, що цей процес триває попри постійні обстріли з боку РФ. "Історично більшість країн світу починала розміновувати свої території лише після закінчення активних бойових дій. Але Україна почала очищувати землі, забруднені вибухонебезпечними предметами, вже під час повномасштабної війни", – наголосив він.

За словами Сопіги, це дає змогу повертати життя в регіони, деокуповані Силами оборони. Для прискорення цього процесу Україна зацікавлена в залученні нових досвідчених операторів протимінної діяльності за фінансової підтримки країн-партнерів.

Під час зустрічі сторони також обговорили інші ключові потреби, виклики та можливості для реалізації спільних проєктів у сфері гуманітарного розмінування.