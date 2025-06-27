ППО збила два "Калібри" в небі над Хмельницькою областю, пошкоджені авто та огорожа - обладміністрація

Сили протиповітряної оборони знищили дві російські крилаті ракети типу "Калібр" та 22 ворожі дрони типу "Shahed" в небі над Хмельницькою областю вночі та зранку в п'ятницю під час сигналів "Повітряна тривога".

"Внаслідок атаки пошкоджено огорожу приватного житлового будинку та автомобіль. Інформація уточнюється", - повідомив голова Хмельницької обласної адміністрації Сергій Тюрін в Телеграм.