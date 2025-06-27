Україна продовжує роботу над організацією зустрічі на рівні лідерів для досягнення миру – Умєров

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про продовження роботи над проведенням зустрічі лідерів країн для припинення війни.

"Україна залишається послідовною у своїй позиції. Ми підтримуємо ідею тривалого припинення вогню та обмін "всіх на всіх". Продовжуємо роботу із союзниками, зокрема зі США, над організацією зустрічі на рівні лідерів", - написав Умєров в Телеграм у п'ятницю за підсумками зустрічі з представниками українських та іноземних медіа.

Також, за його словами, приділили багато уваги темі протиповітряної оборони та захисту українських міст. "Україна потребує додаткових систем ППО і ракет до них. Працюємо над цим з нашими партнерами. Водночас вже є дієві рішення по дронам-перехоплювачам. Обговорили також співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Зокрема, розкрив деталі нового масштабного проєкту Build with Ukraine, який ми вже почали втілювати із союзниками. В його межах наші партнери будуть створювати нові заводи разом з найкращими українськими оборонними компаніями. Озброєння з цих заводів під час війни посилюватиме наших воїнів", - розповів міністр.

Голова відомства повідомив про мету поставити "кілька мільйонів" дронів бригадам у 2025 році.

"Також розширюємо систему DOT-Chain на закупівлі БПЛА. Бойові підрозділи зможуть самостійно обирати та замовляти в системі необхідні безпілотники, тоді як держава оплачуватиме такі замовлення", - розповів Умєров.