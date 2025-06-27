Інтерфакс-Україна
Події
08:03 27.06.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 176 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25683

Теги: #війна #генштаб #ситуація

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