06:46 27.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 970 одиниць живої сили та 107 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.
Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 89 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику 87 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25931