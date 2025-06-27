Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 970 одиниць живої сили та 107 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 п'ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 89 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 87 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25931